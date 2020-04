Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Mit einem Abstand von mehreren Metern können die Bewohner ihre Angehörigen sehen © Bezirkspflegeheim Gleisdorf

Das Bezirkspflegeheim in Gleisdorf ist bislang vom Coronavirus verschont geblieben: Es gab keinen einzigen Verdachtsfall. Am 30. April wurde das hausinterne Café, in dem die Bewohner selbst einkaufen gehen können, wieder eröffnet.