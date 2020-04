Am 2. Mai kann man sich in und um die Bezirksstadt auf die Suche nach Geschenksboxen begeben. Darin enthalten sind Gutscheine von Weizer Bäckereien und Gastronomiebetrieben im Gesamtwert von 600 Euro.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch ein Packerl Mehl ist in der Geschenkbox enthalten © KK

Eine Idee zur Unterstützung der Weizer Betriebe hat der Weizer Hannes Gruber, Mitarbeiter beim Großmarkt Legro und der Pichler Mühle in Weiz, entwickelt: An 15 bekannten Orten in und um die Bezirksstadt - der am weitesten entfernte ist der Zetz - will er Geschenksboxen mit Gutscheinen von Weizer Bäckereien und Gastronomiebetrieben verstecken. "Ich war selbst durch meine Mutter betroffen. Sie hat einen Frisörbetrieb und hatte komplette Umsatzeinbrüche", sagt Gruber. Außerdem habe er durch seine Arbeit gesehen, wie schwer die Gastronomen und auch Bäckereien ("Die haben 50 Prozent Umsatzeinbußen") durch die Krise getroffen wurden.