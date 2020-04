Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Gemeinderat in Corona-Zeiten

Mit Abstand und Maske: Statt Konzertbesucher versammelte sich der Gemeinderat im Forum Kloster © Jonas Pregartner

Drei bis fünf Millionen Euro weniger an Einnahmen – damit rechnet der Gleisdorfer Bürgermeister Christoph Stark (VP) heuer. „Wir müssen gemeindeeigene Projekte überdenken und und uns in den nächsten Wochen alles anschauen, wo wir Geld ausgeben“, sagte Stark in der jüngsten Gemeinderatssitzung.