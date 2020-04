Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Sogar Weiz als eher reiche Stadt wird den Wegfall von Steuergeld durch die Coronakrise stark spüren © Jonas Pregartner

Zehn bis elf Millionen Euro fließen im Jahr über die Kommunalsteuern in die Weizer Gemeindekasse. Die Kommunalsteuern zahlen die in Gemeinden ansässigen Betriebe abhängig von den Mitarbeitergehältern an die Kommune. Hat ein Betrieb aber auf Kurzarbeit mit 50 Prozent umgestellt, macht auch die Kommunalsteuer nur noch die Hälfte aus.