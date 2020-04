Facebook

© Ulla Patz

Wie in so vielen Betrieben auch, sind die meisten Referate der Bezirkshauptmannschaft Weiz derzeit auf zwei Teams aufgeteilt, die im Wechsel und, so weit es geht, zu Hause arbeiten. Der Arbeitsaufwand in bestimmten Bereichen habe stark abgenommen. Ausgenommen allerdings davon sind der Sanitätsfach- und der Sanitätsrechtsbereich. Denn dort herrscht derzeit Hochbetrieb, wie Bezirkshauptmann Rüdiger Taus sagt: "Wenn es nötig ist, wird hier auch am Wochenende gearbeitet." So hatte etwa die Weizer Amtsärztin Ulrike Hammerl erst voriges Wochenende ihren ersten freien Samstag - seit 27. Februar. "Auch die Sanitätsjuristen waren bis um letzten Wochenende immer da, sie hatten auch erst letztes Wochenende zum ersten Mal einen freien Tag", erzählt Taus.