Deniz Kebab in Pischelsdorf machte mit Gratis-Pizzen mehreren Menschen in Pischelsdorf eine Freude.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beim Roten Kreuz in Pischelsdorf freute man sich über die Pizza. © Rotes Kreuz Pischelsdorf

Das Lokal Deniz Kebab in Pischelsdorf am Kulm ist derzeit zwar geschlossen, mit ihren Produkten machten die Betreiber aber dennoch mehreren Menschen dieser Tage große Freude. "Wir haben mit unseren restlichen Zutaten 17 Pizzen gebacken und diese gingen dann an das Rote Kreuz, an die Supermärkte Spar und Billa und so weiter", erzählt Betreiber Ali Yilmaz über die sympathische Aktion. "Das ist eine Möglichkeit, wie wir Leute unterstützen können, die derzeit für uns alle im Einsatz sind", so Yilmaz weiter.