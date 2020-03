Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Am Sonntag wurden Polizei, Feuerwehr und Rettung alarmiert, weil eine Weizerin nicht erreichbar war. Es stellte sich heraus, dass sie verstorben war.

Einem aufmerksamen Taxifahrer in Weiz ist es zu verdanken, dass eine in ihrer Wohnung verstorbene Frau rasch gefunden wurde. Der Fahrer brachte die Kundin regelmäßig zu einem verabredeten Zeitpunkt an ihr Ziel, diesmal aber erschien sie nicht und war auch nicht erreichbar.