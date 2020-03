Facebook

Christian Strassegger © Julia Binder

Über 500 Stunden in einem Zeitraum von fünf Jahren hat der Pischelsdorfer Christian Strassegger investiert, um 77 Fotos für sein neues Buch "The secret life of art in the wilderness" auszuwählen und zu bearbeiten. Er installierte vier Wildkameras auf seinem 5000 m² Grundstück am Waldrand und dokumentierte so das heimische Wild- und Hausgetier in der Nacht. Die Nachtaufnahmen wandelte der gelernte Fotograf in Tagbilder um, indem er ihnen Farbe verlieh. So macht er die Nachtstimmung für die Betrachter erlebbar.