Der Unfall passierte auf der Begleitstraße der B68 in St. Margarethen an der Raab. Verletzt wurde niemand.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Lenker dieses Wagens wollte noch ausweichen und landete im Graben © FF St. Margarethen/Raab

Auf der Begleitstraße der B68 in St. Margarethen an der Raab kam es am Freitag gegen 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Zwei Pkw, jeweils mit einem Anhänger, waren dort in entgegengesetze Richtung unterwegs.