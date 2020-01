In der Nacht auf Sonntag wurde in Weiz ein Audi der Konditorenfamilie Claudia und Heinz Schwindhackl gestohlen. Auf Facebook suchen sie nun Hinweise, die Polizei hat eine Fahndung ausgeschrieben.

So sieht der gestohlene Wagen aus © Facebook

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der braune Audi A4 Avant des bekannten Weizer Konditors Heinz Schwindhackl aus dem Carport gestohlen - auch die Geldbörse war in dem nicht abgesperrten Auto. Der Wagen trägt das auffällige Kennzeichen "WZ EIS 1". Möglicherweise sind diese Kennzeichen aber nicht mehr auf dem Fahrzeug, denn es wurden in der gleichen Nacht in Weiz auch Autokennzeichen gestohlen, wie die Polizei mitteilte. Auf dem Fahrzeug ist links hinten in goldener Schrift ein Aufkleber "Schwindhackl Schokothek" angebracht.

Via Facebook suchen Claudia und Heinz Schwindhackl nun Hinweise:

© Facebook

Heinz Schwindhackl erzählt über den Ablauf: "Ich habe das Auto am Samstag um 18 Uhr in den Hof gestellt, Schlüssel und Geldtasche aber leider im Fahrzeug gelassen, weil meine Frau noch zu ihrem 93-jährigen Vater nach Graz fahren wollte. Das hat sie dann aber doch nicht gemacht. Am Sonntag Vormittag sind wir über das Online-Banking draufgekommen, dass es mehrere Abbuchungen gegeben hat. Um 23.19 Uhr und 23.20 Uhr bei einem Zigarrettenautomaten in Weiz, um 5.58 Uhr und um 7.29 Uhr beim McDonald's in Weiz. Dann haben wir bemerkt, dass das Auto fehlt."

Wie der oder die Täter auf das Auto, das in einem Hof hinter einer geschlossenen, aber nicht versperrten Einfahrtstür gestanden war, aufmerksam wurden, ist noch unklar.

Hinweise, sollte jemand das Fahrzeug gesehen haben, an die Polizei Weiz unter Tel. 059 133-62 60. Die Polizei hat den Wagen österreichweit zur Fahndung ausgeschrieben. Es werden auch Videoaufnahmen ausgewertet, die die Täter möglicherweise zeigen.