Die Gleisdorfer Abordnung in Kalsdorf © KK

Der Plan G, das überparteiliche Jugendforum in Gleisdorf, lud zum gemeinsamen Jugendausflug zum größten Trampolinpark Österreichs: Jump25 in Kalsdorf bei Graz. 20 junge Menschen traten die Reise an und testeten Trampoline, Schnitzelgruben und Sprungbretter in der Halle des ehemaligen Flugplatzes am Gelände des Schwarzlsees.