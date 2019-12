Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Ulla Patz

Im Stadtpark in Graz hat er sieben Gramm Cannabis gekauft. Drei Gramm hat er geraucht, vier hat er in St. Ruprecht an der Raab weiterverhökert. Warum? „Ich habe einen Gewinn machen wollen“, sagt der 19-Jährige zum Richter am Bezirksgericht Weiz. Wie hoch dieser Gewinn war? 5,70 Euro. Der Vater, der den Lehrling begleitet hat, bedeckt sein Gesicht mit den Händen und schüttelt fassungslos den Kopf.