Rupert Hütter (Mitte) ist neuer erster Vizebürgermeister von St. Ruprecht an der Raab © Ulla Patz

St. Ruprecht hat einen neuen ersten Vizebürgermeister: Rupert Hütter. Der 35-Jährige stammt aus der Altgemeinde Unterfladnitz, er ist Landwirt in Wollsdorf. "Wir verkaufen Kernöl, Honig, Essig, Edelbrände, Gin und so weiter in unserem Hofladen", sagt er. Hütter, er ist ledig, ist seit fast zehn Jahren im Gemeinderat tätig. Was ihn antreibt? Ich bin gerne für andere Leute da und so kann man auch ein bisschen mitgestalten", sagt er.