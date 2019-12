Facebook

Harry Prünster, Fritz Kristoferitsch, Lydia Prenner-Kasper und Gernot Rudle © PULS 4

Einiges zu tun hat dieser Tage wieder Edlseer-Frontmann Fritz Kristoferitsch. Am Montag um 21.15 Uhr wird er nämlich am - angeblich - lustigsten Stammtisch des Landes zu Gast sein, in der Sendung "Sehr witzig!?" auf Puls 4. In der Vorwche hatte er ja mit seiner Gruppe die traditionelle Benefizshow Edlseer-Weihnacht in Anger gespielt.