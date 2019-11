Der Pkw-Lenker gab an, das Traktorgespann nicht gesehen zu haben. An dem Wagen entstand Totalschaden.

Die Feuerwehr war im Einsatz © Jonas Pregartner

Weil er im Nebel das vor ihm fahrende Traktorgespann übersehen habe, so gab es der Pkw-Lenker gegenüber der Polizei an, sei er dem Anhänger aufgefahren. Der Lenker des Traktors wollte am Montagabend gegen 17 Uhr von der B64 in Fahrtrichtung Weiz nach dem Passailer Ortsgebiet in eine Wiese einbiegen und hatte deshalb abgebremst.