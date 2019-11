Harald Lembacher folgt Fritz Aigner als Stadtrat der Gleisdorfer FPÖ nach. In der Gemeinderatssitzung gab es außerdem eine Dabatte über die Gründung einer GmbH für Immobilienkäufe.

Harald Lembacher (links) folgt Fritz Aigner (rechts) als Stadtrat der FPÖ in Gleisdorf. Bürgermeister Christoph Stark gratuliert © Raimund Heigl

Veränderungen im Gleisdorfer Gemeinderat standen am Beginn der jüngsten Sitzung: Durch den Parteiaustritt von Joachim Dokter, er verblieb als wilder Abgeordneter im Gemeinderat (wir berichteten), hat die FPÖ-Fraktion alle Fachausschüsse, in denen dieser vertreten war, neu besetzt. Die beiden verbleibenden FPÖ-Mandatare Harald Lembacher und Fritz Aigner sind jetzt abwechselnd als Mitglied und Ersatzmitglied in allen Ausschüssen vertreten.