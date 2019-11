Zum alljährlichen Tag des Gymnasiums machten auch heuer die Gymnasien in ganz Österreich auf die besonderen Leistungen dieser Schulform aufmerksam.

Musiker mit Organisatoren Werner Fraß und Direktorin Hermine Sackl © Karin Scherf-Kachelmaier

Die größte Stärke des Gymnasiums sieht Hermine Sackl, Direktorin des BORG Birkfeld, in der Vielfalt der Talente, die an einem Gymnasium gefördert werden können, sei es im musisch-kreativen Bereich, sei es auch in den Bereichen Sprachen, Naturwissenschaften oder Informatik.