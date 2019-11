Wer eine blühende Stadt haben will, muss rechtzeitig vorsorgen. Wie das geht, haben wir uns in Gleisdorf angeschaut.

Lehrling Josef Großegger, Helmut Moser und Karin Zrim: voller Einsatz für ein blühendes Gleisdorf © Katharina Lagler

Während die Privatgärten langsam aber sicher in den Winterschlaf fallen, haben die Gleisdorfer Stadtgärtner alle Hände voll zu tun. Die letzte verbliebene Herbstdekoration will abgetragen werden, denn die nächsten Blumenzwiebeln stehen schon bereit, um in die Erde zu kommen: Tulpen, 13.000 an der Zahl. Schließlich soll die Stadt im nächsten Frühling schon bei den ersten warmen Sonnenstrahlen erblühen.