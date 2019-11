Facebook

Direktor Siegfried Rohrhofer (NMS); Gottfried Krapfenbauer (Fußballakademie); Direktorin Hermine Sackl (BORG); Hannes Grabenhofer (Tennisakademie); Walter Gissing (Sportunion) © Karin Scherf-Kachelmaier

Seit einigen Jahren läuft an den Neuen Mittelschulen in Birkfeld und Strallegg die Fußballakademie und, seit Kurzem, auch die Tennisakademie. Dabei haben Schüler und Schülerinnen die Möglichkeiten, zwei Mal pro Woche ein Früh- und ein Nachmittagstraining zu absolvieren. Das Konzept beinhaltet Vormittagsunterricht, Mittagessen in der Schule, Lernzeit und Training. Derzeit besuchen zehn Schüler der Fußball- und drei der Tennisakademie die 4. Klasse der Neuen Mittelschule (NMS). Wie geht es mit ihrer sportlichen Ausbildung nach Ende der Schulzeit weiter?