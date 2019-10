Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Christkindlmarkt, einer der Fixpunkte des Weizer Adventprogramms, wird neu gestaltet © Herwig Heran

Man könnte glauben, der Advent wurde in Weiz neu erfunden: Nicht nur die Weihnachtsmesse findet nach einem Jahr schöpferischer Pause wieder statt – inklusive Showbühne und Rahmenprogramm – auch der Christkindlmarkt wird neu gestaltet. Am ersten Adventsamstag wird es Freifahrten nach Weiz geben: mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln im Regio-Netzverband, ob vom Grazer Stadtrand, aus Gleisdorf oder aus dem Süden des Bezirkes. Ein gut geplantes Parkkonzept soll die Anfahrt per Auto erleichtern, dazu kommen Gratisfahrten mit dem Shuttlebus von Großparkplätzen im Norden und Süden zur „Weizer Weihnachtswelt“.