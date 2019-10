Ein 17-jähriger Lehrling durchtrennte sich in Pischelsdorf beim Zuschneiden einer Kartonschachtel zwei Sehen am Ringfinger.

Mit einem Stanleymesser durchtrennte sich ein Lehrling zwei Sehnen © KK

Ein 17-jähriger Lehrling war in einem Büro in Pischelsdorf mit einem Stanleymesser mit dem Zuschneiden einer Kartonschachtel beschäftigt. Aus Unachtsamkeit rutschte er mit dem Messer ab und schnitt sich in den Ringfinger der linken Hand. Dabei durchtrennte er sich zwei Beugesehnen. Arbeitskollegen verständigten die Rettungskräfte.