Die Fotografin Susanne Posch hat Menschen mit Behinderung im Job in Szene gesetzt © KK

Ein Oberarzt in grünem Kittel steht neben einem Patientenbett und blickt in die Kamera. Eine Büroangestellte brütet gemeinsam mit einem Arbeitskollegen über einer Landkarte. Ein junger Mann mit Brille schwingt euphorisch einige lange Kabelstränge durch den Raum. Was diese Menschen gemeinsam haben? In erster Linie eine große Freude mit ihrem jeweiligen Beruf. Weit weniger offensichtlich: Sie alle haben eine Behinderung und wurden für die Wanderausstellung „Job im Bild“ von der Fotografin Susanne Posch an ihren Arbeitsplätzen fotografiert. Die Ausstellung macht derzeit Halt in der Bücherei Nitscha und wurde am Freitag eröffnet.