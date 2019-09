Mit einem abwechslungsreichen Programm feierte der ASKÖ Tennisverein Weiz seinen 60. Geburtstag auf seiner Anlage am Fuchsgraben in der Dr.-Eduard-Richter-Gasse.

© Peter Sembacher

Die Tennishalle am Fuchsgraben in der Dr. Eduard-Richter-Gasse in Weiz hat der Obmann des Tennisvereins, Peter Neustifter, mit seinem Team und vielen helfenden Händen für einen Tag zu einer Festhalle umgestaltet. Grund für dieses Projekt war der 60. Geburtstag des Vereins. Mit einem Rahmenprogramm, wo auch die Finalspiele der diesjährigen Vereinsmeisterschaft durchgeführt wurden, wurde die Geburtstagsfeier eingeleitet.