Der Lenker eines Kleintransporters geriet bei Wollsdorf (Gemeinde St. Ruprecht an der Raab) auf die Gegenfahrbahn. Das Fahrzeug kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw.

Das Rote Kreuz brachte die beiden Verletzten ins LKH Weiz © Jonas Pregartner

Am Samstagabend kam es auf der B64 bei Wollsdorf (Gemeinde St. Ruprecht an der Raab) zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Gegen 18.30 Uhr fuhr ein 28-Jähriger aus Graz mit einem Kleintransporter auf der Bundesstraße aus Richtung Weiz kommend in Richtung Gleisdorf.