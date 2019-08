Facebook

Hunderte Besucher werden heuer wieder beim Ägidimarkt in fischbach erwartet © KK

An diesem Wochenende lädt Fischbach wieder zum Ägydimarkt ein. Um Brauchtum und Tradition nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, bietet die Gemeinde ein Volksfest, das aktuelle Elemente mit traditionellen Bestandteilen wie dem Zentralviehmarkt verbindet. Neu ist der erste Ägydi-Rock als musikalischer Auftakt mit den Bands Jonny Comet and the Rockets und The Borderlords am Samstagabend.