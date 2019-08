Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am 31. August geht das 25. Weizer Mulbratlfest über die Bühne © Raimund Heigl

Zum 25. Mal lädt die Stadt Weiz am 31. August zum Mulbratlfest ein. Zum Jubiläum wird mit Neuerungen gelockt: So wird in diesem Jahr etwa ein Gewinnspiel stattfinden. Durch den Kauf einer Portion Mulbratl von 15 bis 18.30 Uhr nimmt man daran teil und darf sich bei der Verlosung um 20 Uhr auf Hotelaufenthalte in Piran (SLO) und Bludenz und Gutscheine freuen. Außerdem gibt es ein großes Hoheitentreffen mit Narzissenkönigin, Apfeltrüffel-Königinnen, Genussapfel-Pärchen oder Käferböhnen-Prinz und vielen anderen. Auch für den Gaumen bietet die Einführung des sogenannten „Jägerbratls“ – mürbes Fleisch von Reh, Hirsch oder Wildschwein – etwas Neues.