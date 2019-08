Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

An der Kreuzung der B64 mit der alten Weizer Straße kam es Mittwochmittag zu einem Unfall © FF Gleisdorf

Am Mittwoch gegen 11.30 Uhr kam es auf der B64 Rechbergstraße in Gleisdorf kurz nach dem Kreisverkehr mit der B54 zu einem Auffahrunfall. Eine 74-jährige Grazerin fuhr von Gleisdorf kommend in Fahrtrichtung Weiz und wollte nach links in die alte Weizer Straße einbiegen, obwohl an dieser Stelle ein Linksabbiegeverbot herrscht. Verkehrsbedingt musste sie ihr Fahrzeug anhalten. Eine nachfolgende 19-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Weiz übersah den vor ihr stehenden Pkw und fuhr auf diesen auf. Dabei wurde der Pkw der 74-Jährigen in den Straßengraben gestoßen. Die beiden Lenkerinnen wurden vom Rettungsdienst in das LKH Weiz eingeliefert und nach ambulanter Behandlung in häusliche Pflege entlassen.