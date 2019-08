Kleine Zeitung +

Miesenbach Neue Rekorde beim Wildwiesenturmlauf

Stefan Geier schaffte es als erster Turmläufer aller Zeiten, den Wildwiesenturm in Miesenbach in unter 20 Sekunden zu bewältigen. Bei den Frauen war Tina Pötz so schnell wie noch nie und holte sich "ihren" Sieg zurück.