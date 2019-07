Facebook

Viel Spaß mit Gleichaltrigen verspricht das Sommerprogramm © Sujetbild: KK

Einige Neuerungen gibt es in den Ferienprogrammen der Region: In St. Ruprecht/Raab etwa wird heuer erstmals eine „Ferienwoche“ für Kinder von 6 bis 14 mit täglichem Vormittagsprogramm angeboten – für 10 Euro pro Tag bzw. 30 Euro für die ganze Woche. Der Sport- und Kulturausschuss möchte so die Eltern in den Ferien etwas entlasten. Organisiert wurde das Programm von der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) St. Ruprecht. „Wir haben nur noch wenige Restplätze“, sagt Michaela Frewein.