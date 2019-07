Facebook

Mehr als 500 steirische Landjugend-Mitglieder nahmen an den Landessommerspielen der Landjugend in Schielleiten teil. Auch das Weizer Bezirks-Team mischte dabei ganz vorne mit, holte Platz drei beim 400-Meter-Staffellauf hinter einem Doppelsieg der LJ Bezirk Deutschlandsberg sowie ebenso Platz drei beim Sprint-Triathlon hinter Judenburg und wieder Deutschlandsberg. Die Volleyball-Burschen aus Pischelsdorf holten in ihrem Bewerb sogar den Sieg für den Bezirk Weiz. In der Gesamtwertung ging sich für den Landjugend-Bezirk Weiz durch die guten Einzel- und Teamleistungen somit der hervorragende zweite Platz aus.