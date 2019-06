"Heimsieg" für die Formation 88 in St. Ruprecht an der Raab: Vier Meistertitel und weitere gute Platzierungen gingen sich aus.

Die Crazy Angels © (c) MICHAELA BEGSTEIGER

Der steirische Meistertitel wurden bei der Rock’n’Roll- Meisterschaft für Paare und Formationen in St. Ruprecht an der Raab erkämpft. Vier steirische Meister in unterschiedlichen Klassen stellte der Verein RRBC Formation 88 aus St. Ruprecht/Raab: Die Hip Rock Girls punkteten in der Ladies Formation, die Crazy Angels in der Girls Formation, Felix Schelchshorn und Christina Lampeter in der Main Class Free Style und Moritz Hofinger und Hanna Strobl bei den Juniors.