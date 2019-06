In Naas wurde eine Werbekampagne der Wirtschaftsregion Oststeiermark vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen Botschafter aus der region, die im beruflichen und privaten Umfeld gezeigt werden.

Plakatkampagne in der Oststeiermark

Im Seminarraum von Weitzer Parkett präsentierte Hubert Lang die oststeirische Werbekampagne © Raimund Heigl

Unternehmerische Erfolgsgeschichten, gemixt mit privaten Aufnahmen, die die Lebensqualität der Region in den Mittelpunkt rücken – davon erzählt eine neue Plakatkampagne der „Wirtschaftsregion Oststeiermark. Diese wurde bei Weitzer Parkett in Naas vorgestellt und wird 2019 und 2020 in mehreren Wellen ausgerollt. Sechs Sujets gibt es bereits, weitere sollen folgen. „Wir haben fürs Erste einen schönen Mix aus Branchen, Standorten und Betriebsgrößen geschafft“, meinte Hubert Lang, Vorsitzender der Regionalentwicklung Oststeiermark.