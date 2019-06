Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kreuzung bei der Eisoase in Sinabelkirchen wird zu einem Kreisverkehr umgebaut © KK

In Sinabelkirchen ist das Verkehrsaufkommen in den vergangenen Jahren angestiegen. Vor allem an der Kreuzung des Gewerbeparks und der Eisoase, wo Gemeindestraßen die L360 kreuzen, ist es schwierig geworden als Fußgänger die Straße zu überqueren. Also hat sich die Gemeinde gemeinsam mit einem Verkehrsplaner daran gemacht, diese Kreuzung umzugestalten.