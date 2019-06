Podiumsdiskussion in Sinabelkirchen"Landwirtschaft ohne Pflanzenschutz ist ein Hirngespinst von Ökoromantikern"

Podiumsdiskussion in Sinabelkirchen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Georg Schweighofer, Iris Fritz-Pfeiffer, Karl Bauer und Nikolaus Mohrenschildt diskutierten über das Zusammenspiel zwischen Landwirtschaft und Gesundheit © Petra Schwarz

Was Gesundheit mit Landwirtschaft verbindet, war die zentrale Frage der sechsten Podiumsdiskussion „Landwirtschaft in der Oststeiermark“ des Gleisdorfer Kulturpakts, die diesmal unter der Moderation von Gerwald Hierzi bei Bio-Amplatz in Obergroßau bei Sinabelkirchen stattfand.