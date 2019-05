Kritisch mit der Gesellschaft setzen sich der Weizer Künstler Walter Kratner und die Biennale-Künstlerin Francesca Cataldi in ihrem jüngsten Werken zur PfingstArt in Weiz auseinander.

Walter Kratners Rauminstallation "über saubere Hände und schmutzige Geschichte" © PfingstArt

Das Kulturfestival „pfingstART“ empfängt heuer in einer Seitenkapelle am Eingang der Weizer Basilika die Besucher mit preziösen Buchobjekten aus Glas, abgegriffenen historischen Papieren oder vernähten

Jutestoffen. Die mehrteilige Objektreihe der italienischen Biennale-Künstlerin Francesca Cataldi holt „verlorene Erinnerungen“ bis zum 10.Juni in den barocken Sakralraum am Weizberg.