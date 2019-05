Facebook

Simone Schmiedtbauer (Mitte) und Vertreter der Bezirks-ÖVP bei Moarhofhechtl in Passail © Sonja Berger

Simone Schmiedtbauer, die Spitzenkandidatin der steirischen ÖVP und des österreichischen Bauernbundes für die EU-Wahl am 26. Mai, war, begleitet vom Team der Weizer ÖVP, im Bezirk Weiz unterwegs: beim YES-Nahversorgungs-Center in Ilztal, beim Moarhofhechtl-Hof der Familie Schrenk in Passail und bei den Weizer Schafbauern in Mitterdorf/Raab, wo am Nachmittag auch Finanzminister Hartwig Löger vorbeischaute.