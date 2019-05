Facebook

Redakteurin Sonja Berger mag an ihrer Mutter besonders deren großes Herz © Zeichnung/Sonja Berger

Am kommenden Sonntag ist Muttertag und es könnte sein, dass sich die eine oder andere Mutter an diesem Tag in der Zeitung wiederfindet. Allerdings brauchen wir dazu unsere jüngsten Leserinnen und Leser: Zeichnet eure Mama und verratet uns, was ihr ganz besonders an ihr mögt. Vergesst nicht, euren Namen dazuzuschreiben, euren Wohnort und euer Alter und schickt uns das alles in die Redaktion. Redakteurin Sonja Berger hat ihre Zeichnung schon vorbereitet. Was sie an ihrer Mama ganz besonders mag: „Ihr großes Herz“, sagt sie.

Schickt uns eure Zeichungen

Also, holt euch Stifte und ein Blatt Papier und los geht’s. Denn die Zeichnungen sollten bis Donnerstag in der Redaktion sein. Bitte schickt sie an: weizred@kleinezeitung.at oder per Post an Kleine Zeitung Weiz, Birkfelder Straße 25, 8160 Weiz. Oder ihr bringt sie gleich selbst her, von Montag bis Donnerstag, 8 bis 16 Uhr.

Redakteurin Ulla Patz zeigt wie es geht