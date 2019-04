Für den Teil 2 der Ortsdurchfahrt Weiz wurde in der Gartengasse eine Infostelle eingerichtet. Geöffnet ist sie am Montag oder nach Vereinbarung über die Info-Hotline.

Anton Lang, Erwin Eggenreich - Ortsdruchfahrt Weiz Infostelle © Raimund Heigl

Wie schon beim Teil 3a, damals in der Birkfelder Straße, wurde jetzt auch für Teil 2 der Weizer Ortsdurchfahrt ein Infobüro für die Bürger eingerichtet. Es befindet sich direkt neben dem Baubüro in einem Container in der Gartengasse 100. "Bei Großbauvorhaben wie dem Grazer Südgürtel oder der Sanierung des Voitsberger Tunnels oder eben der Ortsdruchfahrt hier in Weiz ist es wichtig, professionelle Kommunikationskanäle zu haben", sagte Verkehrslandesrat Anton Lang.