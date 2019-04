Facebook

Elias Heschl, Igor Deronjic und die Birkfelder U10 © Karin Scherf-Kachelmaier

Die Liebe zum Fußball wurde Elias Heschl quasi in die Wiege gelegt, ist doch sein Vater Andreas Heschl Obmann der Sportunion Birkfeld. Schon im Kindergarten kam er so zum Fußballsport. Anfangs gar nicht mit so großer Begeisterung, wie der junge Mann erzählt. „Die ersten Male wollte ich nicht so gern zum Training“, erinnert er sich heute lächelnd zurück. Bald aber schon war er mit voller Begeisterung dabei, auch weil seine besten Freunde mit von der Partie waren. Einige davon sind heute noch dabei. „Durch den Fußball lernt man viele Leute kennen und es entstehen viele neue Freundschaften“, ist Heschl überzeugt.