Ilztal, Teichalm Hütten- und Wiesenbrand beschäftigen Feuerwehren am Sonntag

Zwei Brände - ein Hüttenbrand in Preßguts und ein Wiesenbrand auf der Teichalm - forderten am Sonntag die Feuerwehren Preßguts, Neudorf-Großpesendorf, Passail, Fladnitz an der Teichalm und Tulwitz.