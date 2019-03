Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei den neuen Weizer Ampelschaltungen werden die Fußgänger bevorzugt © KK

Als die Landesbahnen im September des Vorjahres den S-Bahn-Betrieb bis „Weiz Nord“ (beim Stadion) aufgenommen haben, hat nicht nur ein neues Zeitalter des öffentlichen Verkehrs in Weiz begonnen, es startete auch eine Österreich-Premiere. „Dass der Schienenverkehr mit eigenen Ampelanlagen in das System des Individualverkehrs integriert und abgestimmt wird, ist ein absolutes Novum. Es war uns allen klar, dass wir da nachjustieren werden müssen. In einer aktuellen Besprechung mit den Landesbahnen, der Landesverkehrsabteilung und der Stadt Weiz wurden nun Adaptierungen beschlossen, die doch deutliche Verbesserungen für alle Verkehrsteilnehmer bringen sollten“, informiert Verkehrslandesrat Anton Lang. In der Vorwoche hat in Weiz ein Ampelgipfel stattgefunden. Auch bei der Kleinen Zeitung hatten sich wiederholt Leser über die langen Wartezeiten von bis zu drei Minuten beschwert.