Wolfgang Bartosch, Josef Pesserl und Elmar Tuttinger von der Arbeiterkammer © Raimund Heigl

Der Weizer Regionalstellenleiter Elmar Tuttinger präsentierte gemeinsam mit Arbeiterkammer-Präsident Josef Pesserl und Direktor Wolfgang Bartosch die Leistungsbilanz 2018. In Weiz wurden im Vorjahr 3371 Rechtsauskünfte an Arbeitnehmer erteilt (Rekord), die meisten (2717) im Bereich Arbeitsrecht. Insgesamt 179.686 Euro an Zahlungen an die Arbeitnehmer wurden erwirkt. „Die meisten Kunden kommen erst nach dem Ende eines Arbeitsverhältnisses. Oftmals können wir da nicht mehr alle Ansprüche geltend machen, weil vieles schon verjährt ist“, erklärt Tuttinger.