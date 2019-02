Facebook

Brand ganz nah am Wohnhaus © FF Pischelsdorf

Gegen 11.30 Uhr kam es am Dienstag zu einem Wiesenbrand in Kleinpesendorf in der Gemeinde Pischelsdorf. Nahe eines Wohnhauses war ein Acker mit nicht geernteter Wintergerste aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Bedrohlich näherte sich das Feuer einem Wohnhaus, dort gelagertes Holz begann bereits zu glosen. "Das hat der Besitzer mit einem Nachbarn löschen können", sagt ein Polizist aus Pischelsdorf.