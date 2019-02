Facebook

Sujetbild: Fotolia © s_l - stock.adobe.com

Wenn man als 64-jähriger österreichischer Staatsbürger mit 49 einbezahlten Sozialversicherungsjahren, jedoch ohne Zusatzversicherung, dringend eine Hüftoperation benötigt, beginnt man am Sozialsystem in Österreich zu zweifeln (durchschnittliche Wartezeit zwischen zwei und sechs Monate).

Durch Zufall kam ich mit dem LKH Weiz in Kontakt und wurde eines Besseren belehrt: In diesem Krankenhaus geht es nach Art der Beschwerden bzw. Notwendigkeit der Behandlung und nicht nach „Zusatzversicherung“!