Am Mittwoch gegen 5.30 Uhr kam es zu einer Kollission zwischen einem Pkw und einem Moped an der Kreuzung zwischen der B72 und der L362. Der 16-jährige Mopedfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Moped kam auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite zum Liegen © FF Hohenkogl

Gegen 5.30 Uhr war eine 34-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit ihrem Pkw auf der L362 von St. Ruprecht an der Raab kommend in Fahrtrichtung Mitterdorf an der Raab unterwegs. Unmittelbar vor der Kreuzung mit der B72 verringerte sie ihre Fahrgeschwindigkeit und fuhr danach in die Kreuzung ein.