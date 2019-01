Anstelle eines Nachtklubs eröffnet am Freitag, 1. Februar, in Weiz ein Café-Pub samt Cocktailbar.

Elegant-viktorianisches Pub, danach Nachtklub, jetzt Café-Pub © Herwig heran

Ein neues Kapitel wird am Freitag in der Weizer Roseggergasse aufgeschlagen: In den ehemaligen Räumlichkeiten des Nachtklubs „Shadow“ eröffnet um 16 Uhr das „Insieme Café-Pub“ (insieme, italienisch, bedeutet so viel wie "zusammen").

„Freitags und samstags wird künftig DJ Didi bis 4 Uhr in der Früh für Stimmung sorgen“, erzählt der neue Betreiber des Lokals, der derzeit noch ungenannt bleiben möchte. An den anderen Wochentagen hat das Café-Pub mit Cocktailbar von 16 Uhr bis 2 Uhr geöffnet.