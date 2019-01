Die Umweltsprecherin der Grünen im steirischen Landtag wird am Dienstag, 15. Jänner, einen Entschließungsantrag zum Schutz der Kleinen Raabklamm einbringen.

In der Kleinen Raabklamm

© Jürgen Fuchs

In der Landtagssitzung am Dienstag, 15. Jänner, wird die Grüne Umweltsprecherin Sandra Krautwaschl in einem Entschließungsantrag fordern, dass sich der Landtag für den Erhalt der Kleinen Raabklamm und damit gegen die Errichtung eines geplanten Hochwasserschutz-Dammes ausspricht. „Gemeinsam mit den Gemeinden St. Ruprecht/R., Mitterdorf/R., Gutenberg/Raabklamm, Mortantsch, Naas und Weiz sollen alternative Lösungen für einen nachhaltigen regionalen Hochwasserschutz entwickelt werden“, fordert sie.