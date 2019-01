Sommeralmstraße ist, nachdem sie am Donnerstag für einige Stunden frei war, erneut gesperrt.

Die Straßenmeistereien arbeiten mit Hochtouren an der Freilegung der Straßen © Sujetbild: KK

Die Straßenmeisterei Weiz arbeitete am Donnerstag von 3 Uhr früh bis 11 Uhr am Vormittag an der Freimachung der Sommeralmstraße. Dann konnte die Straßen nach Tagen der Sperre wieder freigegeben werden. Allerdings dauerte dies nur kurz, etwa um 16.30 musste die Straße wieder gesperrt werden. "Wieder hat es auf der Sommeralm zu schneien begonnen und der Wind ist wieder sehr stark", sagt der Weizer Straßenmeister Helmuth Gschanes.