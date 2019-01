Facebook

Markus Flicker, leitender Notfallsanitäter mit dem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) © Jonas Pregartner

Bei der Notfallversorgung war der Bezirk Weiz Schlusslicht: Als am 1. Jänner 1999 in der Bezirksstadt das erste Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) in den Dienst gestellt wurde, verfügte jeder steirische Bezirk schon über zumindest einen Notarzt-Stützpunkt.

