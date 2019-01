Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FF Hofstätten an der Raab

Am Mittwochvormittag krachte es auf der B68 in Hofstätten an der Raab: Knapp außerhalb des Ortsgebietes von Wünschendorf prallten zwei Pkw ineinander. Der eine Wagen - unterwegs in Richtung Süden - war gerade dabei, nach links zur Autobahnauffahrt Gleisdorf Süd abzubiegen, wobei es zum Unfall kam.